Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mit über einem Promille alleinbeteiligt Unfall verursacht

Freudenstadt (ots)

Ein 47-Jähriger hat Freitagnacht auf der Bundesstraße 294 kurz vor Loßburg alleinbeteiligt unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 47 Jahre alte Mann gegen 22 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße 294 von Freudenstadt in Richtung Loßburg. Kurz vor dem Ortseingang kam der BMW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und drehte sich in der Folge mehrfach um die eigene Achse, wobei der Asphalt der Straße beschädigt wurde. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten nahmen beim 47-Jährigen Anzeichen für Alkoholkonsum wahr. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Autofahrer musste in der Folge im Krankenhaus Blut abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 70.000 Euro. Den 47-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell