Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Radlader gestohlen

Pforzheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15:30 Uhr, bis Freitag, 06:30 Uhr, haben Unbekannte in der Tunnelstraße in Pforzheim ein Kompaktradlader, Bezeichnung: AVANT 635, im Wert von rund 65.000 Euro entwendet. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell