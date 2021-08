Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enz) Remchingen - Solaranlage löst Feuerwehreinsatz aus

Pforzheim (ots)

Am Samstag gegen 14 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Sachsenstraße in Remchingen/Singen gerufen. Vor Ort konnte die Freiwillige Feuerwehr Remchingen mit Hilfe von Drehleiter und Wärmebildkamera schnell feststellen, dass es sich nicht um Rauch, sondern um Dampf aus einer thermischen Solaranlage handelte. Durch das Ablassen von heißem Leitungswasser konnte der Druck im System gesenkt und ein weiterer Dampfaustritt verhindert werden. Personen- und Sachschaden entstand nicht. Ob ein technischer Defekt vorlag, muss geprüft werden.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell