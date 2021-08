Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach - Unbekannter Autofahrer fährt in Gegenverkehr und verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Unterreichenbach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmittag offensichtlich einen Verkehrsunfall verursacht, indem er in den Gegenverkehr fuhr.

Der Fahrer eines Mercedes war gegen 12:00 Uhr auf der Landesstraße 338 von Grunbach in Fahrtrichtung Unterreichenbach unterwegs, als ihm der Unbekannte in einem schwarzen VW Golf mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mercedesfahrer nach rechts aus, stieß gegen den Bordstein und erfasste einen Leitpfosten. Der VW-Fahrer fuhr weiter. Am Mercedes, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen VW Golf oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

