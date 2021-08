Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Autofahrer fährt Fußgängerin an

Empfingen (ots)

Am Dienstagnacht hat ein Autofahrer in Empfingen eine Fußgängerin angefahren, wobei diese verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 65-Jährige gegen 22:05 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mühlheimer Straße in Richtung Empfingen. An der Kreuzung zur Weillindestraße wollte er bog er in diese rechts ein und übersah wohl aufgrund schlechter Sichtverhältnisse eine am Straßenrand entgegenkommende 56-jährige Fußgängerin. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, wobei die 56-Jährige leicht verletzt wurde. Sie musste in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell