Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Zeugen gesucht: 20-Jähriger wird durch unbekannte Schläger schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Baiersbronn-Mitteltal einen 20-Jährigen zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt. Zu diesem Vorfall werden nun Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ging der 20-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg in der Ruhesteinstraße. Dort wurde er gegen 02:40 Uhr von mindestens zwei Männern ins Gesicht geschlagen und getreten, weshalb er in der Folge ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: beide haben einen hellen Teint, einer hat längere Haare und der andere hat einen "Boxerhaarschnitt". Einer trug eine schwarze, der andere eine graue Jogginghose. Beide hatten ein Top an.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell