Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/FDS) Calw/Freudenstadt - Berauschte Fahrer im Straßenverkehr gestoppt

Calw/Freudenstadt (ots)

In Freudenstadt und Calw hat die Polizei am Samstag und Sonntag Autofahrer wegen des Verdachts auf Trunkenheit und Drogenkonsum im Straßenverkehr gestoppt.

Eine Streife des Polizeireviers Freudenstadt kontrollierte in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:20 Uhr einen 30-jährigen Seat-Fahrer in der Bahnhofstraße in Freudenstadt. Dabei nahmen die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum bei ihm wahr. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC.

Am Sonntag stoppte eine Streife des Polizeireviers Calw gegen 18:20 Uhr den 40-jährigen Fahrer eines VW in der Bahnhofstraße in Calw. Bei der darauffolgenden Kontrolle nahmen die Beamten Anzeichen auf Alkohol und Drogenkonsum wahr. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Einen Drogenvortest verweigerte der 40-Jährige.

Zur Bestimmung der konkreten Alkohol- und Drogenwerte mussten die jeweiligen Betroffenen Blut abgeben. Ihre Fahrten wurden beendet und sie erwarten nun Strafanzeigen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell