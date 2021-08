Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim (PF) Pforzheim - Mutmaßlicher Ladendieb in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

In Untersuchungshaft befindet sich seit Sonntag ein 39-jähriger mutmaßlicher Ladendieb.

Der 39-Jährige steht im Verdacht, am Samstagabend in einem Einkaufsmarkt auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim mehrere Flaschen eines alkoholischen Getränks sowie andere Sachen gestohlen zu haben. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks entdeckten die hinzugezogenen Polizeibeamten zudem ein Messer, das der Tatverdächtige mit sich führte. Die Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen, welcher der Polizei kein Unbekannter ist, noch vor Ort fest und brachten ihn zum Polizeirevier Pforzheim-Nord.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

