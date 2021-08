Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Vorfahrt missachtet, eine Person wird schwerverletzt

Egenhausen (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag in Egenhausen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 27-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15:50 Uhr auf der Altensteiger Straße in ortsauswärtiger Richtung. An der Einmündung Altensteiger Straße / Hummelweg gilt die Verkehrsregel "rechts vor links". Dort missachtete der Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden 79-jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der VW-Fahrer wurde durch den Unfall schwerverletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des 79-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell