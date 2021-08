Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

In der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 08 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren ein rechtes vorderes Hausdach in der Gottlieb-Daimler-Straße in Freudenstadt beschädigt. Anschließend verließ er unerkannt die Unfallörtlichkeit. Das Vordach hat eine Höhe von 3,26 m, daher muss es sich um ein höheres Fahrzeug gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 entgegen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

