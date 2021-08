Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf nach Brand eines Kleinkraftrades in der Pforzheimer Innenstadt

Pforzheim (ots)

Aufmerksame Anwohner teilten der Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 04.50 Uhr den Brand eines in der Lammstraße abgestellten Kleinkraftrades mit.

Den ersten eintreffenden Kräften gelang es den direkt neben dem ehemaligen Einkaufscenter geparkten Roller mit Feuerlöschern abzulöschen. Trotz des schnellen Eingreifens entstand hoher Schaden an der Gebäudefassade, sowie an einer Glasscheibe, die durch die Hitze zersprang. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden.

Durch die Berufsfeuerwehr Pforzheim wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Die Brandursache ist im Moment Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 entgegen.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell