Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Freitag um 18.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Höhe der Frankstraße 149. Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia befuhr zum Unfallzeitpunkt die Frankstraße in westlicher Richtung, als ein Kind plötzlich zwischen zwei ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen auf die Straße rannte. Um eine Kollision mit dem Kind zu verhindern, musste der Fahrer scharf nach rechts lenken und erfasste dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 EUR.

Der Verkehrsdienst von Pforzheim sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsunfallaufnahmedienst unter der Rufnummer 07231 186-3111 entgegen.

Eberle PHK, PP Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell