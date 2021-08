Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Alkoholfahrt

Pforzheim (ots)

Betrunken war am Freitag um 23.00 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw BMW unterwegs. Eine Funkstreife des Polizeireviers Pforzheim-Nord unterzog den Fahrer in der Zerrennerstraße zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten die Beamten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Ein am Kontrollort durchgeführter Test ergab, dass der Fahrer mit einem Wert von über einem Promille deutlich zu viel Alkohol vor der Fahrt konsumiert hatte. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben.

Eberle PHK, PP Pforzheim

