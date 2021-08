Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF)Kreisverkehr Kupferhammer. Zeugenaufruf zu einer Unfallflucht mit gestürztem Motorradfahrer

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am Kupferhammer werden Zeugen gesucht. Ein unbekannter PKW fuhr am Freitag gg. 19:00 Uhr auf der Calwer Straße stadtauswärts und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dort musste er warten, da andere PKW von der L572 (Würm) kommend in den Kreisverkehr einfuhren und in die Calwer Straße abbogen. Als der PKW anfuhr nahm er einem Kraftrad, dass hinter den PKW aus Richtung Würm gefahren war die Vorfahrt. Der Motorradfahrer musste eine Vollbremsung machen und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3000,- Euro. Der PKW fuhr in unbekannte Richtung davon. Es war zu keiner Berührung der Beteiligten gekommen. Nach ersten Hinweise handelte es sich um einen Kleinwagen in heller Farbe mit einer Frau am Steuer. Hinweise auf den Verursacher*in nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07231 186 3111 entgegen

