POL-Pforzheim: (CW) Neuhengstett - Radfahrer fährt gegen Auto und entfernt sich verletzt von der Unfallstelle

Neuhengstett (ots)

Aufgrund eines wichtigen Termins, setzte ein 27-jähriger Radfahrer seine Fahrt fort, nachdem er gegen ein geparktes Auto fuhr.

Am Donnerstagmittag befuhr der Radfahrer die Möttlinger Straße in Neuhengstett, als er aus bislang unbekannter Ursache gegen 14:30 Uhr mit seinem ungeschützten Kopf gegen einen roten VW Polo prallte. Ohne sich weder um den verursachten Schaden am Fahrzeug noch um seine eigenen Verletzungen zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Althengstett fort.

In Höhe der dortigen Feuerwehr war es ihm aufgrund der Kopfverletzungen nicht mehr möglich weiterzufahren, weshalb er die Polizei verständigte.

Nach erfolgter Unfallaufnahme wurde der Mann zur weiteren Behandlung seiner Kopfverletzungen durch einen Rettungswage in ein Krankenhaus transportiert.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich beim Polizeirevier Calw, unter 07051/161-3511 zu melden.

Bereits kleinste Kopfverletzungen können fatale Folgen haben, des rät die Polizei: Schütze dein Bestes, fahr nie ohne Helm.

Weitere Informationen: https://sdb.gib-acht-im-verkehr.de/

