Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Zeugen gesucht: Diebstahl aus City-Bus

Horb am Neckar (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen in der Straße Haugenstein parkend abgestellten Bus eingestiegen und haben einen Diebstahl begangen.

Nach Stand der Ermittlungen entwendeten bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 21:45 Uhr und Donnerstag, 05:00 Uhr aus dem Bus einen Aktenkoffer in dem sich rund 200 Euro Bargeld befanden.

Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber auf den oder die Täter werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Horb unter 07451 96-0 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell