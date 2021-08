Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Zeugen gesucht: Wer ist gefahren?

Sternenfels (ots)

Bei Diefenbach haben heute Nacht zwei Männer offensichtlich betrunken einen Unfall an der Kreuzung Kreisstraße 4516 / Landesstraße 1134 verursacht, bei dem bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer der beiden gefahren ist. Es werden nun Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren die beiden 24 und 32 Jahre alten Männer gegen 20:20 Uhr mit einem BMW auf der Kreisstraße 4516 in Richtung Diefenbach. Wer der beiden das Fahrzeug lenkte, ist Teil der weiteren Ermittlungen. An der Einmündung zur Landesstraße 1134 wollte der Fahrer wohl nach rechts in Richtung Diefenbach abbiegen, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einem Gewächshaus kollidierte. Die beiden Männer wurden beobachtet, wie sie vom Unfallort flüchteten. Eine Streife des Polizeireviers Mühlacker konnte die beiden in der Folge auf einem Feldweg bei der Lerchenstraße in Diefenbach antreffen. Ein Alkoholvortest ergab beim 24-Jährigen einen Wert von rund 1,8 Promille. Der 32-Jährige hatte einen Wert von rund 1,2 Promille. Des Weiteren zeigte der 32-Jährige eine Totalfälschung eines Führerscheins vor. Beide Führerscheine wurden einbehalten und beide Männer mussten Blut abgeben. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell