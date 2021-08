Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit sechs Verletzten

Mühlacker (ots)

Zwei Schwer- und vier Leichtverletzte sowie rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 10 in Höhe Enzberg.

Nach Stand der Ermittlungen war gegen 15:00 Uhr ein 66-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz aus Richtung Niefern kommend in Fahrtrichtung Mühlacker unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto nach links und kollidierte mit einem im Gegenverkehr fahrenden Ford. In der Folge des Anstoßes im hinteren Fahrzeugbereich kippte der Ford zur Seite, rutschte auf der Fahrbahn und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Mercedes-Benz und einer dem Ford folgenden 25-jährigen VW-Fahrerin. Der Fahrer des Mercedes-Benz wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die vier Insassen des Ford wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Alle drei unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße 10 ist an der Unfallstelle wegen Reinigungsarbeiten noch bis voraussichtlich gegen 18:00 Uhr gesperrt.

Michael Wenz, Pressestelle

