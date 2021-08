Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Enzkreis (ots)

Zwischen Sonntagmittag, 12:00 Uhr, und Dienstagvormittag 08:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in der Straße "Am Eisenberg" gegen einen dort geparkten Opel Astra. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, sowie Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder dessen Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter 07231 186 3111, in Verbindung zu setzen.

