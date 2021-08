Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hausbesitzer angegriffen und verletzt

Pforzheim (ots)

Ein 70 Jahre alter Hausbesitzer ist am Mittwochabend, nachdem er zwei junge Männer darauf aufmerksam machte, ihre Füße von seiner Hauswand zu nehmen, verbal und körperlich angegangen worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei befand sich der Mann am Mittwoch, gegen 21:50 Uhr vor seinem Wohnanwesen in der Jörg-Ratgeb-Straße, als er auf zwei junge Männer aufmerksam wurde, welche ihre Füße an seine Hauswand lehnten. Er bat die zwei dies zu unterlassen und begab sich wieder in Richtung seines Hofes. Plötzlich ging einer der Männer auf ihn los, beleidigte ihn und griff ihm an den Hals. Der Begleiter des Täters versuchte schlichtend einzugreifen. Dies misslang und in der Folge versetzte der Täter dem 70-Jährigen einen Stoß, sodass dieser stürzte und sich am Kopf verletzte. Daraufhin flüchteten die zwei bislang Unbekannte in Richtung Turnplatz, wo sie noch durch eine Zeugin verfolgt werden konnten. In der Gustaf-Rau-Straße verlor sie die beiden aus den Augen.

Der Hausbesitzer musste seine Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Der mutmaßliche männliche Täter war vollkommen schwarz gekleidet und wird folgendermaßen beschrieben: etwa 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, kurzer Vollbart.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sowie Hinweisgeber zu den Tätern, sich unter 07231 186-3311, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell