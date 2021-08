Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Zeugen gesucht: Brandstiftung an einem Holzschuppen

Horb am Neckar (ots)

Heute Nacht haben Unbekannte gegen 02:15 Uhr einen Holzschuppen neben der Hohenberghalle in der Straße "Südring" in Horb am Neckar angezündet. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell