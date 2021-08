Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Zeugenaufruf -

Bad Herrenalb (ots)

Etwa 1.800 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagabend an einem auf einem Parkplatz in der Ettlinger Straße abgestellten VW. Der 57-jährige VW-Besitzer parkte sein Fahrzeug zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr auf den Kundenparkplatz des dortigen Supermarktes. Als er wieder zu seinem Auto kam bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür. Vermutlich wurde der Schaden bei einem Parkverstoß verursacht.

Der Polizeiposten Bad Herrenalb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen zum Unfall sich unter, 07083 97699 0, zu melden.

