POL-Pforzheim: (KA) Karlsbad - Drei verletzte Personen durch Unfall auf der Autobahn A8

Karlsbad (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachsachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor der Anschlussstelle Karlsbad.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 25-jähriger Ford Transit-Fahrer gegen 08:05 Uhr auf der linken Fahrspur und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen ab. Dabei kollidierte er mit einem 58-jährigen Skoda-Fahrer. Durch den Unfall wurden der Fahrer und Beifahrer im Ford-Transit sowie der Skoda-Fahrer leicht verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Da zunächst schwerere Verletzungen vermutet wurden, war ebenfalls ein Rettungshubschrauber vor Ort. Dieser konnte nur auf der Fahrbahn landen und daher musste die Autobahn für 20 Minuten vollgesperrt werden. Die Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden.

