POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall auf der Autobahn: Ein Leichtverletzter

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag ist auf der Bundesautobahn 8 ein Fahrzeugführer leicht verletzt worden.

Gegen 13:00 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord, Fahrtrichtung Stuttgart, innerhalb eines Staus zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz fuhr von hinten auf den Jeep eines 67-Jährigen auf. Der 67-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Der unfallbeteiligte Jeep musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

