POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Zeugen gesucht: Fußgänger nach Unfallflucht verletzt

Horb am Neckar (ots)

Am Dienstagabend ist ein 43-jähriger Fußgänger beim Überqueren einer Straße in Horb am Neckar von einem noch unbekannten Autofahrer am Bein angefahren und verletzt worden. Der Unbekannte fuhr danach einfach davon. Es werden nun Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte der 43-Jährige gegen 21:25 Uhr die Straße "Bahnhofplatz" auf Höhe Parkhaus Kaufland/Parkplatz Aldi. Zeitgleich wollte ein grüner VW-Golf in die Straße nach rechts einbiegen und übersah dabei wohl den Fußgänger. Der Pkw stieß gegen das Schienbein des Fußgängers, woraufhin dieser stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der unbekannte Fahrer des grünen VW-Golfs fuhr danach einfach weiter. Der 43-Jährige beschrieb den Fahrer als männlich und korpulent. Er war alleine im Fahrzeug.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

