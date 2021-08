Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit darauffolgender Unfallflucht - Es wird der unbekannte Zeuge gesucht, der einen Zettel am geschädigten Pkw hinterließ

Pforzheim (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr in der Fröbelstraße in Pforzheim eine 79-jährige Fiat-Fahrerin beim Einparken den weißen Ford eines 51-Jährigen beschädigt und ist danach einfach weitergefahren. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro.

Ein noch unbekannter aufmerksamer Zeuge hinterließ am geschädigten Pkw einen Zettel mit dem Hinweis auf das Kennzeichen des flüchtigen Autos. Daraufhin konnte die Polizei die 79-Jährige ermitteln.

Nun wird der aufmerksame Zeuge gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

