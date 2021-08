Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfall im Kreuzungsbereich - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mühlacker (ots)

Am Mittwoch kam es im Kreuzungsbereich der Landesstraße 1134 und der Bundesstraße 10 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bog gegen 07.00 Uhr ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer bei Grünlicht auf die Bundesstraße 10. Offenbar missachtete ein von Illingen kommender 80-jähriger Dacia-Fahrer das für ihn geltende Rotlicht und es kam zur Kollision. Hierbei verletzte sich der 80-Jährige schwer und wurde in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung, mit einem Rettungswagen, in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Christian Schulze, Pressestelle

