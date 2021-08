POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - E-Bike aus Garage gestohlen

Polizeipräsidium Pforzheim

Aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Auerhahnstraße hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntag und Montag ein E-Bike der Marke Cube, im Wert von etwa 2715 Euro, gestohlen.

Der oder die Täter drangen durch eine verschlossene verschlossene Tür in die Garage ein und entwendeten das mit einem Schloss zusätzlich gesicherte Fahrrad aus der Sammelgarage. Weiterhin versuchte man die Tür zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Sachschaden an den Türen beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Zeugen, sowie Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 186 3311, beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

