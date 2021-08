Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pedelec-Fahrerin durch Unfall schwerverletzt

Pforzheim (ots)

In Pforzheim ist am Montagmorgen eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin durch einen Unfall mit einem Pkw schwerverletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 63-jähriger Opel-Fahrer gegen 05:40 Uhr auf der Brettener Straße in Richtung Redtenbacherstraße. An der dortigen Kreuzung wollte er diese geradeaus in Richtung Redtenbacherstraße queren, wobei er wohl die Vorfahrt der von links kommenden Pedelec-Fahrerin missachtete und mit ihr kollidierte. Die 55-Jährige musste in der Folge schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens kann derzeit noch nicht näher beziffert werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell