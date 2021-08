Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Innenstadt zu Sachbeschädigungen und gefährlicher Körperverletzung gekommen.

Am Samstag, gegen 0:30 Uhr, wurde die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Brüderstraße eingeschlagen und unmittelbar danach Glasscheiben eines Restaurantbetriebs in der Lammstraße eingeworfen. Im Ladengeschäft in der Lammstraße wurde Mobiliar beschädigt und die beiden Täter versprühten Pfefferspray, wodurch vier Personen leicht verletzt wurden. Die bislang unbekannten Täter mit Gesichtsmasken werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß.

Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber auf die Täter werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Telefonnummer 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell