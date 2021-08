Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/FDS) - Althengstett/Waldachtal/Calw/Bad Liebenzell/FDS

Althengstett/Waldachtal/Calw/Bad Liebenzell/FDS (ots)

Gleich fünf Alkoholfahrten, zwei davon endeten im Straßengraben, mussten von Polizeibeamten der Polizeirevieren Calw und Freudenstadt geahndet werden.

Am Samstagfrüh befuhr ein 27-jährige Mercedesfahrer die Stuttgarter Straße in Richtung Landesstraße 118. Gegen 01:15 Uhr geriet er, aus bislang unbekannter Ursache, kurz vor der Einmündung zur Landesstraße, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinunter bis sein Fahrzeug einige Meter weiter seitlich in einer Wiese zum Liegen kam. Der junge Mann konnte sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Während der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Sachschaden am Mercedes wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Durch Zeugen konnte am Samstagabend, gegen 20:50 Uhr auf einem Klinikparkplatz in Waldachtal, Ortsteil Lützenhardt, beobachtet werden, wie ein 36-jähriger Dacia-Fahrer beim Ausparken aus einer Parklücke einen Mercedes touchierte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, weshalb die Zeugen die Polizei riefen. An der Wohnadresse konnte der 36-Jährige angetroffen werden. Da die Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde dem Mann ein Atemalkoholvortest angeboten. Dieser ergab einen Promillewert von 2,44 Promille.

Während einer Streifenfahrt wurden Beamte des Polizeirevier Calw, gegen 04:00 Uhr am Sonntagmorgen, auf einen vor ihnen fahrenden Renault-Fahrer aufmerksam. Die unsichere Fahrweise veranlasste die Beamten das Fahrzeug anzuhalten und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Ein Atemalkoholvortest bei dem 26-jährigem Fahrer ergab einen Wert von 1,14 Promille.

Ebenfalls gegen 04:00 Uhr am Sonntag kam ein 28 Jahre alter Peugeot-Fahrer auf der Unterhaugstetter Straße in Bad Liebenzell, aus bislang noch unbekannter Ursache, von der Fahrbahn ab. Während der Unfallaufnahme äußerte der 28-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,88 Promille.

In Freudenstadt kontrollierten die Beamten gegen 21:50 Uhr am Sonntagabend einen Mitsubishi, nachdem die 56-jährige Fahrerin ohne Licht unterwegs war. Ein daraufhin durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,04 Promille.

Bei allen Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe veranlasst und sofern die Beamten nicht ohnehin die Führerscheine direkt einbehielten, wurden führerscheinrechtliche Konsequenzen in die Wege geleitet.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell