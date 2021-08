Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Zeugen gesucht: Unbekannter spannt in Langenbrand Panzertape über Fahrbahn

Schömberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter zweimal Panzertape in der Schömberger Straße in Langenbrand auf Höhe der Bushaltestelle quer über die Fahrbahn gespannt.

Das erste Mal wurde dies von einem Rettungswagen gegen 01:40 Uhr festgestellt und durch eine Polizeistreife entfernt. Gegen 04:10 Uhr wurde erneut ein, dieses Mal dreimal, über die Fahrbahn gespanntes Panzertape durch eine Polizeistreife festgestellt und entfernt. Glücklicherweise wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

