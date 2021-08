Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Unbekannte brechen in Werkstatt ein

Birkenfeld (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 08 Uhr, in eine Werkstatt in der Panoramastraße in Birkenfeld eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld aus Geldkassetten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

