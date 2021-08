Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Zeugen gesucht: Unbekannte Jugendliche rollen Heuballen in einen Bach

Straubenhardt (ots)

Am Sonntag haben vier unbekannte Jugendliche gegen 19:25 Uhr an der Kreisstraße 4547 zwischen Feldrennach und Schwann einen Heuballen von einem Hügel runterrollen lassen. Dieser querte die Fahrbahn und landete in einem Bach, wobei der Heuballen durchnässt und beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Glücklicherweise wurde kein Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Die vier unbekannten Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: ungefähr 14 bis 15 Jahre alt, trugen alle kurze Hosen, einer trug ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "ADIDAS", ein anderer trug ein weißes T-Shirt und wieder ein anderer führte ein rotes Fahrrad mit sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

