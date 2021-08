Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim Ortsteil Dillweißenstein - Nach Verkehrsunfall mit gestürztem Rollstuhlfahrer Zeuge gesucht!

Pforzheim (ots)

Am Samstag gegen 11.10 Uhr kam es in der Straße Am Nagoldhang im Bereich der Einmündung zur Friedenstraße zu einem folgenschweren Unfall mit einem 78jährigen Rollstuhlfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Rollstuhlfahrer die stark abfallende Straße, prallte gegen den Randstein und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde die Person schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Zeuge, der den Notruf veranlasste und den Rollstuhl von der Fahrbahn räumte, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim Tel. 07231 186-3111 in Verbindung zu setzen.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell