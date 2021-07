Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Königsbach-Stein (ots)

Der 61-jährige Fahrer eines Hyundai Kona war am Freitagabend kurz vor 20:00 Uhr auf der Bauschlotter Straße (L 611) von Königsbach-Stein kommend in Richtung Bauschlott unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Stein kam er mit seinem Fahrzeug langsam und gleichmäßig nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte schließlich mit einem Baum. Der Pkw blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer, der sich allein in seinem Fahrzeug befand, wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte ergaben sich bislang nicht. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter (07231) 186-3111.

