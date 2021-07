Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Wer hatte grün?

Ein Schaden von rund 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr in der St.-Georgen-Steige, Ecke St-Georgen-Straße. Eine 53-jährige BMW-Fahrerin befuhr die St-Georgen-Steige bergabwärts in Richtung Stadtmitte. Ein 25-jähriger Opel-Fahrer fuhr von der St-Georgen-Straße in die Kreuzung ein. In der Folge kam es zum Unfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Wer hatte grün? Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

