Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett, Calw, Oberlengenhardt, Schömberg - Zeugen gesucht: Einbrüche in Kindergärten

Althengstett, Calw, Oberlengenhardt,Schömberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in insgesamt vier Kindergärten im Bereich Calw eingebrochen worden.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16:10 Uhr und Donnerstag 07:05 Uhr stiegen Unbekannte durch ein Fenster in den Kindergarten in Althengstett-Neuhengstett in der Brunnenstraße ein und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag.

In Calw-Altburg wurde in den Kindergarten in der Speßhardter Straße durch unbekannte Täter eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro. Die Tatzeit war zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr.

Der Kindergarten in der Heckenstraße in Oberreichenbach wurde zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 06:50 Uhr von Unbekannten aufgebrochen. Durch die Tat kam es zu einem Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Aufgehebelt wurde zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 06:50 Uhr ein Fenster des Kindergartens in der Schillerstraße in Schömberg. Der Täter entwendete aus einer Schublade etwa 10 Euro Münzgeld und hinterließ einen Sachschaden von rund 700 Euro.

Zeugen die zu einem der Einbrüche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweisgeber bezüglich der Täterschaft werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell