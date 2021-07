Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Freudenstadt (ots)

Polizei nimmt Tatverdächte nach gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung fest.

Am Donnerstag, gegen 01.05 Uhr, betraten zwei Männer die Flüchtlingsunterkunft in Freudenstadt, beschädigten eine freistehende Trennscheibe, schlugen auf zwei Personen des Sicherheitsdienstes ein und beschimpften diese. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude und fuhren mit einem Pkw weg. Das amtliche Kennzeichen des Autos konnte abgelesen werden, so dass eine Fahndung nach dem Fahrzeug ausgelöst wurde. Der 41-jährige Fahrzeugführer wurde alleine im Pkw angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, in dessen Folge eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Beschuldigten wurde vorläufig entzogen. Er hat sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr zu verantworten. Die zweite am Vorfall in Freudenstadt beteiligte Person wurde am Donnerstagnachmittag ermittelt. Den 30-jährigen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

StAin Martina, Staatsanwaltschaft Rottweil

Michael Wenz, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell