POL-Pforzheim: (CW) Holzbronn - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Holzbronn (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Holzmastraße/Gütlinger Straße (Kreisstraße 4301) ereignete.

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer war gegen 20:00 Uhr auf der Holzmastraße unterwegs. An der Einmündung zur Gütlinger Straße missachtete er die Vorfahrt einer 20-jährigen VW-Fahrerin, weshalb es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Hierbei erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

