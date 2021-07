Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (KA) Karlsbad - Verkehrsbehinderungen: Großer Rückstau nach Pkw-Brand

Karlsbad (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagmittag gegen 14.00 Uhr der Mercedes eines 50-Jährigen auf der Autobahn 8 kurz nach der Anschlussstelle Karlsbad in Richtung Stuttgart in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Während der Löscharbeiten war die Autobahn in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Derzeit ist lediglich der linke Fahrstreifen befahrbar. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten sind in vollem Gange. Wie lange sich die Arbeiten noch hinziehen, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Was den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen. Es hat sich mittlerweile ein Stau von über 10 km Länge gebildet.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell