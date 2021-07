Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Tödlicher Motoradunfall auf der Kreisstraße 4775

Seewald (ots)

Am Donnerstagmittag ist ein 63-jähriger Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Erzgrube und Hallwangen tödlich verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 63-Jährige gegen 12:20 Uhr als Teil einer Dreier-Motorradgruppe bergauf in Richtung Dornstetten-Hallwangen. Beim Überholen eines Kradlenkers aus der Kolonne verlor er wohl die Kontrolle über das Motorrad, kam in einer Rechtskurve nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Suzuki-Fahrer noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 37.000 Euro. Die Vollsperrung der Straße konnte gegen 15:30 Uhr aufgehoben werden.

Michael Wenz, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell