Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Zwei Verletzte nach Unfall

Pforzheim (ots)

Ein Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Sulzer Straße am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 29-jähriger Audi-Fahrer von Glatten kommend in Richtung Dornstetten. In der Sulzer Straße prallte er in Folge von Unachtsamkeit auf den Skoda eines 28-Jährigen.

Bei dem Unfall wurden der 28-Jährige seine 38-jährige Mitfahrerin verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen eine Wert von rund 0,5 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Dirk Wagner, Pressestelle

