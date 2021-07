Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Zeugen gesucht: 14-Jährige im Bus belästigt und beleidigt

Kieselbronn (ots)

Ein 34-Jähriger belästigte am vergangenen Dienstag gegen 19.15 Uhr in der Buslinie 735 von Pforzheim kommend in Richtung Kieselbronn eine 14-Jährige. Weil sich das Mädchen aufgrund des Verhaltens des Mannes sehr unwohl fühlte, setzte sie sich zu zwei unbekannten Mädchen. Da der 34-Jährige nicht lockerließ, setzten sich die Mädchen in die unmittelbare Nähe des Busfahrers und wurden daraufhin dort von dem Mann auf das Übelste beleidigt.

Die 14-Jährige rief in der Zwischenzeit zu Hause an und ließ sich in der Folge in Kieselbronn an einer Bushaltestelle "Eutinger Straße" abholen. Hier stieg der 34-Jährige ebenfalls aus. Als der 35-jährige Bekannte des Mädchens den Mann auf sein Verhalten ansprach, verletzte der Mann den Abholer mit Pfefferspray.

Die beiden anderen Mädchen fuhren im Bus weiter.

Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere die beiden anderen Mädchen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211 oder mit dem Polizeiposten Kieselbronn, Tel. 07231 1542970, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

