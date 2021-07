Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Drei verletzte Personen durch Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28

Dornstetten (ots)

Drei zum Teil schwerverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Bundesstraße 28/Kreisstraße 4742 bei Dornstetten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 90-Jähriger gegen 17:45 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße 4742 von Wittlensweiler in Richtung Bundesstraße 28. An der dortigen Einmündung missachtete er wohl die Stopp-Stelle und bog nach links in Richtung Aach auf die Bundesstraße ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf der Bundesstraße von rechts kommenden 43-jährigen VW-Fahrer, der trotz Vollbremsung frontal mit dem Fahrzeugheck des 90-Jährigen kollidierte. In der Folge geriet der 43-Jährige durch die Wucht des Aufpralls nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit der Fahrzeugfront eines entgegenkommenden 68-jährigen Nissan-Fahrers. Durch den Unfall wurden der 90-Jährige und der 43-Jährige schwer verletzt, der 68-Jährige wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro.

Beatrice Suppes, Pressestelle

