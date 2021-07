Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ferienstart: Polizeipräsidium Pforzheim informiert zum Thema Sicherheit rund um das Nadelöhr auf der Autobahn 8

Pforzheim (ots)

Mit dem Beginn der Sommerferien haben unsere Einsatzkräfte erfahrungsgemäß auf der Autobahn alle Hände voll zu tun. In einem weiteren Twittermarathon am Donnerstag, den 29.07.2021 informiert das Social-Media-Team der Pressestelle in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr zu den laufenden Einsätzen sowie zu weiteren wichtigen Themen in Sachen Sicherheit auf der Autobahn. Hierbei soll auch ein Einblick in den Alltag der Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei gewährt werden.

Twitter: @PolizeiPF

