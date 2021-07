Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Auto rutscht auf dem Dach über die Fahrbahn

Baiersbronn (ots)

Zwei verletzte Autoinsassen und Sachschaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend bei Baiersbronn ereignet hat.

Ein 21-jähriger Audifahrer war gegen 18:45 Uhr auf der Landesstraße 409 von Klosterreichenbach kommend in Richtung Bundesstraße 294 unterwegs. Ausgangs einer Kurve verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte das Auto auf das Dach, rutschte schräg über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Durch den Unfall wurden der Fahrer sowie seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Frank Weber, Pressestelle

