POL-Pforzheim: (CW) Calw - Angreifer verletzt Mann mit Gitarre

Calw (ots)

Ein 19-Jähriger steht in Verdacht, am Samstag in Calw-Hirsau mit einer Gitarre einen anderen Mann angegriffen und verletzt zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen saß der Geschädigte gegen 14:15 Uhr auf einer Bank im Bereich des Klosters und spielte Gitarre. In der Folge soll dann der 19-Jährige dazugekommen sein und sich auf eine andere Bank gesetzt haben. Offenbar plötzlich und ohne Grund soll er dann auf den Gitarre spielenden Mann losgegangen sein und auf ihn eingeschlagen haben. Dem Angegriffenen gelang zwar zunächst die Flucht, er wurde jedoch von dem 19-Jährigen eingeholt. Als dem Geschädigten zwei Zeugen zur Hilfe eilten, ließ der Tatverdächtige kurzzeitig von ihm ab. Daraufhin holte der 19-Jährige jedoch die vom Geschädigten zurückgelassene Gitarre und schlug ihm jene über den Kopf. Am Ende gelang es dem Mann, sich in den Garten eines Anwesens zu flüchten und die beiden Zeugen hielten den Angreifer fest. Letzterer konnte dann von den hinzugeeilten Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 19-Jährige wies Verletzungen auf, deren Herkunft noch unklar ist. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus und dann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

