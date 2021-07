Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/FDS/CW/) Mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer am Wochenende unterwegs

Eutingen im Gäu/Nagold-Hochdorf/Pforzheim/Alpirsbach (ots)

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer mit zum Teil erheblichen Alkoholwerten sind am Wochenende der Polizei nicht nur bei einem Unfall aufgefallen. Am Samstagfrüh, gegen 04:10 Uhr, befuhr ein junger Motorradfahrer mit seinem Sozius die Kreisstraße 4718 von Eutingen kommend in Richtung Withau, als er, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve nach rechts auf den Grünstreifen geriet und anschließend mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Die beiden jungen Männer wurden hierbei schwer verletzt. Beide mussten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden. Bei einer Person wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt und eine Blutprobe genommen. Wer das Motorrad zum Unfallzeitpunkt führte, bedarf der weiteren Abklärung. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:10 Uhr verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, da er in Nagold-Hochdorf, auf einem dortigen Supermarktparkplatz von drei jungen Männern provoziert und zu einem Autorennen aufgefordert wurde. Anschließend seien die drei Männer mit einem Seat davongefahren. Die verständigten Beamten des Polizeirevier Nagold konnten das Fahrzeug auf der Tübinger Straße feststellen und kontrollieren. Der 20-jährige Fahrer war mit über zwei Promille am Steuer unterwegs und musst daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Pforzheim-Nord wurde am frühen Sonntagmorgen ein 22-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz angehalten und kontrolliert. Der junge Mann fiel der Streife gegen 04:30 Uhr auf der Westlichen Karl-Friedrich-Straße aufgrund seiner Fahrweise auf. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab eine Konzentration von knapp über einem Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe, sowie seinen Führerschein abgeben. In Alpirsbach zog eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Freudenstadt am Montagfrüh einen 44-jährigen VW-Fahrer aus dem Verkehr. Aufgrund seiner Alkoholisierung war der Mann nicht mehr in der Lage selbstständig zu stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Von ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe erhoben.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell