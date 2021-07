Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigen Außenbereich der Kernzeitbetreuung in Ellmendingen

Keltern (ots)

In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:45 Uhr, haben Unbekannte in Keltern-Ellmendingen den Außenbereich der Kernzeitbetreuung auf dem Schulgelände der Grundschule in der Kinzigstraße beschädigt.

Die Unbekannten drückten zwei verschraubte Sitzbänke aus der Verankerung und warfen diese um. Außerdem rissen sie zwei Abfallbehälter aus der Halterung. Einen davon schmissen sie in ein Trampolin, der andere wurde entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell